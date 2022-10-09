Son dakika haberi... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GEMİ KAPTANINA KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GEMİ KAPTANINA KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

09.10.2022 14:39
Son dakika haberi... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GEMİ KAPTANINA KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Bir son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda kızını okula götüren gemi kaptanı Süleyman C.'ye silahlı saldırı düzenlendi.

BEYOĞLU'nda kızını okula götüren gemi kaptanı Süleyman C.'ye silahlı saldırı düzenlendi. İki bacağından yaralanan Süleyman C. hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kulaksız Mahallesinde 18 Eylül Salı günü saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gemi kaptanı Süleyman C. sabah kızını okula götürürken arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dört el ateş eden saldırgan, koşarak olay yerinden kaçtı. İki bacağından da yaralanan Süleyman C. ile kızı panikle ara sokağa koştu. Yaralı baba olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kızını okula götüren Süleyman C.'ye arkadan yanaşan kişi art arda ateş ediyor. Neye uğradığını anlayamayan baba ve kızı ara sokağa doğru koşuyor. Silah sesleri ile o anda yoldan geçmekte olan kadın da koşarak uzaklaşıyor.

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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GEMİ KAPTANINA KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA GEMİ KAPTANINA KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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