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İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN GASPÇI YAKALANDI

1 saat önce

İstanbul DHABeyoğlu'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandıİstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı.

İstanbul, Beyoğlu, Güncel
İstanbul DHA
Beyoğlu'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandı
İstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan gaspçı, bir gün sonra da ATM'den para çeken kişiyi gasp etti. 35 yaşındaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan E. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN GASPÇI YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:00 Kaynak: DHA
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