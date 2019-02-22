Son Dakika Haberleri: İstanbul- Beyoğlu'nda Otomobil Takla Attı

İstanbul- Beyoğlu'nda Otomobil Takla Attı

1 saat önce

BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı.

İstanbul- Beyoğlu'nda Otomobil Takla Attı, System.String[]
BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı. 

Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Erol Yöke'nin kullandığı otomobil, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim istikametine ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.  Kamer Hatun Camii önündeki beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sağ ön tekeri koparken, ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü belirlendi. 

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Takla atan otomobil

-Kaza sonucu kopan otomobilin tekeri

-Otomobil sürücüsünün görüntüsü

-Araçtaki diğer kişilerin görüntüsü

-Ambulansın Kaza yerine gelmesi

-Otomobil sürücüsüne polisin alkol testi yapması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:26 Kaynak: DHA

Tarlabaşı, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak Sisten Dolayı Uçağı İptal Olan Galatasaraylı Taraftarlar Maça Yetişecek

CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:40:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Beyoğlu'nda Otomobil Takla Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]