BEYOĞLU'NDA PİTBULLU GASPÇILAR YAKALANDI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA PİTBULLU GASPÇILAR YAKALANDI

06.07.2022 11:12

BEYOĞLU'nda, sokakta yürüyen bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutarak gasbeden şüpheliler yakalandı.

BEYOĞLU'nda, sokakta yürüyen bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutarak gasbeden şüpheliler yakalandı.

Olay, 15 Haziran'da Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen Türk asıllı Alman vatandaşı Mert Demirkafa'nın yanına bir kişi yanaştı. Bu kişi, para istedi ancak Demirkafa para vermeyi reddetti. Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bu sırada para isteyen kişinin suç ortağı oldukları tespit edilen 2 kişi daha ara sokaktan çıktı. Şüphelilerden biri elindeki pitbull cinsi köpekle Demirkafa'yı korkutmaya çalıştı. 3 gaspçı pitbulla korkuttukları Mert Demirkafa'nın cebindeki bir miktar parası ve telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Demirkafa yaşadığı olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karışan Müslüm Özdek olduğunu tespit eden polis, Özdek'i yakalayarak gözaltına aldı. Özdek, polise verdiği ilk ifadede suçu kabul ederek yanındaki arkadaşlarından birinin Doğan Öner olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis, Öner'i de kaldığı metruk binada yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatan ekipler, ifadeleri tamamlanan 2 kişiyi adliyeye sevk etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde pitbullu gaspçıların ara sokaktan çıktığı ve Mert Demirkafayı korkuttukları anlar dikkat çekti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA PİTBULLU GASPÇILAR YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA PİTBULLU GASPÇILAR YAKALANDI - Son Dakika
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