İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişiler tarafından yolda duran 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

SİLAHLA ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş edip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen yaralılardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Olay yerindeki bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.