İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

07.08.2023 08:37

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler, yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş edip kaçtı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı ancak biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişiler tarafından yolda duran 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

SİLAHLA ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş edip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda yol kenarında duran şahıslara kurşun yağdırdılar! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen yaralılardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda yol kenarında duran şahıslara kurşun yağdırdılar! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Olay yerindeki bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu'nda yol kenarında duran şahıslara kurşun yağdırdılar! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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Tarlabaşı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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