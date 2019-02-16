İstanbul - Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Kadına Dayak Kamerada
30 dakika önce
Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın yanında yürüyen kişi tarafından dövüldü.
Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın yanında yürüyen kişi tarafından dövüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Şehit Muhtar Mahallesi Kapanca Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Fas uyruklu Sailma Fatima yolda birlikte yürüdüğü erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi kişinin saldırısına uğradı. Bu kişinin tekme atması sonucu yere düşen kadın, yerdeyken de tekmelendi. Saldırgan olay sonrası koşarak kaçtı. Darp edilen kadın olduğu yerde baygınlık geçirerek hareketsiz kaldı. Kadının yardımına gelenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler kadının üstüne battaniye kapatarak yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde baygın yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Sailma Fatima'nın erkek arkadaşı ile yürümesi
Sailma Fatima'ya tekme atılması
Sailma Fatima'nın yere düşmesi
-Saldırganın kadını yerde de tekmelemesi
-Saldırganın kaçması
-Yerde hareketsiz kalan kadının yardımına gelenler
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Olay yerinde toplanan vatandaşlar
Sailma Fatima'nın yerde yatması
-Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi
-Kadının sedye ile ambulansa taşınması
-Polis ekipleri
-Vatandaşlar ile röportajlar
-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:53 Kaynak: DHA
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