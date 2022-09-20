Ekiplerce yapılan çalışmada zanlı Ayhan Y, Eyüpsultan 'da olayda kullandığını beyan ettiği bıçakla yakalandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahmet Türkoğlu, Beyoğlu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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