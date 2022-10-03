Beyoğlu'nda taksici gibi davranarak silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda taksici gibi davranarak silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

03.10.2022 12:20
Beyoğlu'nda taksici gibi davranarak silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen taksi sürücüsü tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen taksi sürücüsü tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Mahallesi'nde bir taksiyle ruhsatsız silahların taşındığı ve bu silahların ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Plaka bilgileri tespit edilen ve 29 Eylül akşam saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi'nde durdurulan takside yapılan aramada bir poşete sarılarak bagaja gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda, araç sürücüsü R.Y'nin dikkati çekmemek amacıyla taksiyi kullandığı ve bölgede yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda taksici gibi davranarak silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda taksici gibi davranarak silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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