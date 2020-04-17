İSTANBUL-BEYOĞLU VE GAZİOSMANPAŞA'DA PAZARLARDA YOĞUNLUK - Son Dakika

İSTANBUL'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa semt pazarlarında yoğunluk dikkat çekti.

Beyoğlu, Kasımpaşa'da kurulan 'Cuma Pazarında' yaşanan yoğunluğun gözle görülür şekilde azalması dikkat çekti. Ancak yine de kalabalık olan pazar alanında sosyal mesafe kuralı doğrultusunda pazar esnafının sık bir şekilde tezgah kurmaması adına bir takım tedbirler alındığı görüldü. Pazar esnafı ikiye bölünürken birer hafta arayla tezgah açılmasına karar verildi. Bunun yanı sıra pazarların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince kontrol edilirken maskesiz vatandaşlar pazara alınmadı. Gaziosmanpaşa'da da zabıta ekipleri maske kontrolünün yanı sıra pazar alanına giriş yapacak vatandaşların ateşini ölçtü. Birçok esnaf hafta sonu sokağa çıkma yasağına özgü bir yoğunluk olmadığını dile getirdi.

Gaziosmanpaşa bir mahallede bulunan halk ekmek satış noktası önünde ise diğer günlerin aynı saatlerine göre daha fazla kalabalığın olduğu görüldü. Akşam saatlerinde daha fazla yoğunluk olabileceğini düşünen birçok vatandaş ekmek almak için sıraya girdi. Markete alışveriş için gelen bir vatandaş genel bir hareketlilik olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz ki hafta sonu yasak var. İnsanlar da şimdiden temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek aldık, birazdan pazara çıkacağız bir takım ihtiyaçlarımızı alacağız. Geçen seferki gibi değil insanlar daha bilinçli" diye konuştu. Halk ekmek satış noktasındaki görevli de yasaktan dolayı biraz yoğunluk olduğunu dile getirdi.