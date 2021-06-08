İstanbul Bilgi Üniversitesi 25'inci yaşını kutluyor

Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi, 25'inci yılını kutluyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden (BİLGİ) yapılan açıklamaya göre, "okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla 1996 yılında kurulan BİLGİ, bu yıl eğitim hayatındaki 25'inci yılını doldurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, BİLGİ'nin, Türkiye'nin eğitim hayatına ve bilgi toplumu olma yolundaki gelişimine özgürlükçü, barışçıl ve yenilikçi yaklaşımıyla önemli katkılar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumsal sorunlara duyarlılığıyla akademi ve eğitimin ötesinde de bir etki meydana getirmeyi başaran nadir üniversitelerden biri oldu. BİLGİ, 25 yıldır ülkemizin bilimsel ve entelektüel hayatında saygın ve güçlü bir duruşu temsil ediyor. Kuruluşundan bu yana alanlarında çok değerli akademisyenleri aynı çatı altında buluşturan ve uluslararası standartlarda nitelikli bir eğitim sunan üniversitemiz, Türkiye'nin eğitim hayatına ve bilgi toplumu olma yolundaki gelişimine özgürlükçü, barışçıl, şeffaflık temelli açıklık ve yenilikçilik yaklaşımlarıyla önemli katkılar sundu."

"Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" anlayışını 25 yıl boyunca bir eğitim felsefesi olarak sürdürdüklerini aktaran Parlakçı, "BİLGİ'nin temel mottosu olan bu anlayıştan yola çıkarak eğitim hayatımız boyunca öğrenmeyi yalnızca okul ortamında değil, hayatın içinde keşfederek, deneyimleyerek gerçekleşebilecek bir süreç olarak gördük. Bu doğrultuda her bir öğrencimizin BİLGİ'de edindiği donanım ve kazandığı değerlerle sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı, özgür ve sorumlu bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Toplumsal fayda üretmeyi ilke edindik"

BİLGİ'nin toplumsal sorunlara duyarlılığıyla Türkiye'de akademi ve eğitimin ötesinde bir etki meydana getirmeyi başaran nadir üniversitelerden olduğunu belirten Parlakçı, şunları kaydetti:

"BİLGİ, bir 'kent üniversitesi' olarak her zaman toplumun farklı kesimlerinin yaşamlarına dokundu ve toplumsal fayda sağlamayı ilke edinen bir üniversite oldu. İlk kampüsümüzün yer aldığı Kuştepe'de yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarıyla başlayan bu süreç BİLGİ'nin temel bir ilkesi olarak güçlenerek devam etti. Dolapdere'de hukuk bölümü öğrencilerimizin halka sunduğu hukuki destek, mimarlık bölümü öğrencilerimizin inşa ettikleri anaokulları, göç, insan hakları, sivil toplum, çevre ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda sürdürdüğümüz çalışmalar, entelektüel birikime katkı veren üniversite yayınlarımız, tarihi mirasa sahip çıktığımız santralistanbul kampüsümüz BİLGİ'nin toplumsal etkisini gösteren en güzel örneklerden... Her yıl öğrenci ve mezunlarıyla büyüyen, yenilikçiliğiyle toplumsal gelişime katkı sunan üniversitemizin bu üzerine titrediği değerleriyle, Türkiye'nin yükseköğretim hayatındaki seçkin konumunu koruyacağına yürekten inanıyorum."