İstanbul Bilgi Üniversitesi 26. kuruluş yılını kutladı

"Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi 26. yılını kutluyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana pek çok öncü uygulamayı hayata geçiren üniversite, 20 bine yakın öğrencisi ve 60 bine yakın mezunuyla güçlü bir geleneği geleceğe taşımaya devam ediyor.

Bu kapsamda üniversitenin kuruluş yıldönümü dolayısıyla santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Kontrol Odası'nda basın kahvaltısı düzenlendi.

Toplantıya İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcıları Mehmet Can ve Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Prof. Dr. Lale Duruiz, Prof. Dr. Ege Yazgan, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Baran Baycan, Doğa Koleji Genel Müdürü Dr. İsmail Kızılbay basın mensuplarıyla buluştu.

Toplantıda konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Parlakçı, "Bilgi, 26 yıldır Türkiye'nin bilimsel ve entelektüel hayatında saygın bir duruşu temsil ediyor. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki gelişimine akademik birikimi; çoğulculuğu, evrensel değerlere duyduğu saygı ve yenilikçi yaklaşımıyla önemli katkılar sundu." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin kuruluşundan bu yana uluslararası yönü güçlü bir yapı olduğunu vurgulayan Parlakçı, bugün 48 ülkede 260'ı aşkın önde gelen yükseköğretim kurumuyla iş birlikleri yürüttüklerini aktardı.

Bilgi'nin Arizona State Üniversitesi (ASU) ile kurduğu akademik iş birliğiyle uluslararasılaşma alanında üniversiteyi ileriye taşıyacak yeni bir adım attıklarını belirten Parlakçı, şunları kaydetti:

"ABD'nin önde gelen, dünyanın inovasyonda öncü üniversitesi ASU ile kurduğumuz iş birliğiyle inovasyon, teknoloji ve araştırmanın yanı sıra eğitim ve öğrenci deneyimi alanlarında yeni bir atılım yaptık. Öğrencilerimize belirli başarı koşullarını sağladıkları takdirde son yıllarını ASU'da tamamlayarak Bilgi diplomasının yanı sıra ASU diplomasıyla mezun olabilecekleri programlar sunmaya başladık.

Lisansüstü çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilerimiz için de lisans öğrenimlerinin son yılında alacakları yüksek lisans dersleri ile ASU'da belirli programlarda lisansüstü eğitimlerini sürdürebilecekleri diploma programları sunacağız. Bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ABD'de 3 yıllık çalışma izni de elde edecekler." değerlendirmesini yaptı.

Online eğitimin ASU ile kurulan iş birliğinin önemli açılımlarından biri olduğunu anlatan Parlakçı, Bilgi programlarının müfredatının ASU'da okutulan 2 bine yakın online dersin içeriğiyle güçlendirildiğini vurguladı.

Türkiye'de WSCUC akreditasyonu alan ilk üniversite

Üniversitenin akademik faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürmeye önem verdiğini ifade eden Parlakçı, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen ve en önemli yükseköğretim kalite sertifikalarından olan WASC Senior College and University Commission (WSCUC) akreditasyonunu Türkiye'de almaya hak kazanan ilk üniversite olduk. Bu başarıyla kurumsal düzeyde uluslararası bir akreditasyona sahip Türkiye'deki tek üniversiteyiz.

Bu akreditasyonu alan kurumlar arasında UCLA, University of Southern California, CalTech, UC Berkeley ve Stanford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri yer alıyor. WSCUC'ın ölçütleri ışığında başta eğitim-öğretim ve öğrenci deneyimi olmak üzere her alanda kalite standartlarımızın sürekliliğini de garanti altına almış olduk."

Eğitim standartlarının her yıl saygın kuruluşlar tarafından tescillenmeye devam ettiğini belirten Parlakçı, U.S. News & World Report'un 2022 yılı En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması'nda üniversitenin Türkiye'nin en iyi üçüncü üniversitesi olduğunu anlattı.

Üniversitenin araştırma, teknoloji transferi, girişimcilik ve inovasyon alanlarındaki yeni hedeflerinden de bahseden Parlakçı, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları TEKMER projesiyle üniversite ile sanayi arasında teknoloji transferinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmeyi; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimcileri desteklemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Güçlü uluslararası bağlantılar ve iş birlikleriyle öğrencilere iş dünyasında küresel ölçekte fark yaratabilecekleri yetkinlikler kazandırmayı hedeflediklerine işaret eden Parlakçı, girişimcilik ve inovasyon ile ilgili konuları içeren lisans ve lisansüstü düzeyde 100'e yakın ders sunduklarını vurguladı.

"Okul için değil, yaşam için öğrenme' anlayışı Bilgi kültürünün mayasıdır"

Üniversitenin 26 yılda akademik hayata önemli katkılar sunduğunu ifade eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Remzi Sanver de "Okul için değil, yaşam için öğrenme' anlayışı Bilgi kültürünün mayasıdır. Bununla kastedilen kuramı dışlayan, sadece uygulama temelli bir eğitim değil elbette. Tersine, her zaman öğrencilerimize sınıf duvarlarının içinde kalmadan hayatı bütün boyutlarıyla kavramaya yönelik bir donanım vermeye çalıştık.

Bu kavramsal donanımı bilgiye erişme yol ve yordamlarını öğretmekle destekledik. Malumatfuruş değil, merak eden ve araştıran insanlar yetiştirmeyi hedefledik. Üstelik bunu hiç hiyerarşik olmayan, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortam içerisinde gerçekleştirdik. Bilgi'nin bu ortamının Türkiye'de tek olduğunu söylemek haddinden fazla iddialı olur ama Türkiye'de çok özel ve müstesna bir eğitim iklimini var ettiğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doğa Koleji'nin Can Eğitim Grubu'na katılmasıyla üniversitenin öncülüğünde "yaşam boyu eğitim" anlayışı doğrultusunda anaokulundan doktoraya her nesle hitap eden, uluslararası nitelikli bir eğitim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

Doğa Koleji ile kurulan yeni yapılanmada üniversitenin akademik iş birliği yürüttüğü ASU'nun k12 eğitim modeli rehber alındı. Üniversite ilerleyen dönemde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ile yeni bir eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı hedefliyor.