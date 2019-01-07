İstanbul Bilgi Üniversitesi Ceo'su Ecmel Ayral Ibm'i Anlatıyor
1 saat önce
İstanbul Bilgi Üniversitesi CEO'su Ecmel Ayral, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi CEO
'su Ecmel Ayral, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
IBM'in eski çözüm ortaklarından biri olduğuna vurgu yapan Ayral, IBM hakkında şu ifadeleri kullandı: "IBM şahsen benim çok şey ifade ediyor. Ben, IBM'in eski bir çözüm ortağıyım ve IBM'in o zamandan bu zamana gelişimini çok yakından ve saygıyla takip ettim. Kısacası şunu söyleyebilirim ki; IBM çok büyük ve güvenilir bir şirket olamanın dışında rakiplerine kıyasla müşterilerinin isteklerine özel çözümler geliştirerek uçtan uca hizmet sunan çok değerli bir şirket."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu
Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Hakem Hataları Televizyonda Tartışılmasın
Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil