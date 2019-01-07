Son Dakika Haberleri: İstanbul Bilgi Üniversitesi Ceo'su Ecmel Ayral Ibm'i Anlatıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ceo'su Ecmel Ayral Ibm'i Anlatıyor

1 saat önce

İstanbul Bilgi Üniversitesi CEO'su Ecmel Ayral, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi CEO'su Ecmel Ayral, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IBM'in eski çözüm ortaklarından biri olduğuna vurgu yapan Ayral, IBM hakkında şu ifadeleri kullandı: "IBM şahsen benim çok şey ifade ediyor. Ben, IBM'in eski bir çözüm ortağıyım ve IBM'in o zamandan bu zamana gelişimini çok yakından ve saygıyla takip ettim. Kısacası şunu söyleyebilirim ki; IBM çok büyük ve güvenilir bir şirket olamanın dışında rakiplerine kıyasla müşterilerinin isteklerine özel çözümler geliştirerek uçtan uca hizmet sunan çok değerli bir şirket."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, İstanbul Bilgi Üniversitesi, CEO, Sektörel, Ekonomi
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