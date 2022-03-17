İstanbul Bilgi Üniversitesi, CFA Institute Research Challenge'ın bölgesel yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, CFA Institute Research Challenge'ın bölgesel yarışmasında birinci oldu

17.03.2022 11:14
İstanbul Bilgi Üniversitesi, CFA Institute Research Challenge'ın bölgesel yarışmasında birinci oldu

CFA Institute tarafından her yıl küresel ölçekte düzenlenen CFA Institute Research Challenge kapsamında Dubai'de yapılan bölgesel yarışmada İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri 11 ülkeden üniversitelerin katıldığı yarışmayı birincilikle kazandı.

CFA Institute tarafından her yıl küresel ölçekte düzenlenen CFA Institute Research Challenge kapsamında Dubai'de yapılan bölgesel yarışmada İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri 11 ülkeden üniversitelerin katıldığı yarışmayı birincilikle kazandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, CFA Institute tarafından her yıl küresel ölçekte düzenlenen CFA Institute Research Challenge kapsamında CFA Ürdün ve CFA Birleşik Arap Emirlikleri tarafından düzenlenen yarışmaya Türkiye, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Lübnan ve Mısır'dan üniversiteler katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, CFA Institute Research Challenge'ın Dubai'de gerçekleşen bölgesel yarışmasında birinci oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ömer Faruk Yüksel, Ekonomi ve Finans Üstün Başarı ile Hukuk Çift Anadal Programı öğrencisi Ekin Öner, Ekonomi ve İşletme Üstün Başarı Programı öğrencisi Sinem Köklü ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı öğrencisi Leen Fattah'ın yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi ekibi yarışmaya katılan 11 üniversite arasında birinci oldu.

CFA Institute Research Challenge'ın bir sonraki aşaması olan 20 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek alt-bölgesel yarı finali kazanan ekip yarışmanın Avrupa bölgesel turunda yarışacak ve bu turda birinci olan takım ise New York'ta düzenlenecek global finale katılmaya hak kazanacak.

Üniversite öğrencilerinin menkul kıymetler araştırması ve değerleme, yatırım raporu yazımı ve sunum yeteneklerini ölçen küresel bir yarışma olan CFA Institute Research Challenge'da öğrenciler araştırma analisti rolü üstlenerek gerçek dünyada deneyim kazanıyor.

Yarışma, yerel, alt-bölgesel, bölgesel ve küresel olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi, Türkiye, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Bilgi Üniversitesi, CFA Institute Research Challenge'ın bölgesel yarışmasında birinci oldu - Son Dakika


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