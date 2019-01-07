Son Dakika Haberleri: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ibm ile Başlatmış Oldukları Projeyi Anlatıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ibm ile Başlatmış Oldukları Projeyi Anlatıyor

1 saat önce

İstanbul Bilgi Üniversitesi CEO'su Ecmel Ayral, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi CEO'su Ecmel Ayral, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, IBM ile başlatmış oldukları projeden kısaca bahseden Ayral, şunları söyledi: "Bizim mevcut, muhtemel ve mezun öğrencilerimiz ile iletişimi sürdürmek, onlara fayda sağlamak ve hayatlarının geri kalanında da katma değerli işler noktasında onlara yardımcı olmak için IBM ile ortak başlattığımız projeler var. Hedefimiz bu projeleri güçlendirerek, geliştirerek ilerletmek ve öğrencilerimizin hayatına olabildiğince dokunarak onlara maksimum katkıyı sunmak."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, CEO, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sektörel, Ekonomi
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