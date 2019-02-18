Son Dakika Haberleri: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ağrı Tüm Boyutlarıyla Ele Alınacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ağrı Tüm Boyutlarıyla Ele Alınacak

43 dakika önce

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ağrı Tüm Boyutlarıyla Ele Alınacak, System.String[]
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu'nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Mart'ta gerçekleşecek sempozyuma birçok akademisyen, doktor ve fizyoterapist katılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından bu yıl ilk kez 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu' düzenlenecek. Birçok akademisyen, doktor ve fizyoterapistler ağrının çeşitlerini, boyutlarını ve tedavi yöntemlerini tüm detaylarıyla ele alacak.

8 Mart'ta santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek olan sempozyum iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda işlevsel egzersizlerde ağrının yol gösterici rolü ve ağrı algısı irdelenecek. İkinci oturumda ise ağrının duyusal katmanları, visseral problemler, manuel terapiler ve ağrının patofizyolojisinin yanı sıra diskojenik ağrı, ulusal ve uluslararası isimler tarafından aktarılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:24 Kaynak: DHA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Ağrı, Güncel
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