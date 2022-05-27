İstanbul Bilgi Üniversitesi, otizmli öğrencilerin eğitiminde yeni modellere ışık tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, otizmli öğrencilerin eğitiminde yeni modellere ışık tuttu

27.05.2022 14:54
İstanbul Bilgi Üniversitesi, otizmli öğrencilerin eğitiminde yeni modellere ışık tuttu

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği iş birliğiyle düzenlediği "Otizmli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı"nda otizmli öğrencilerin beden eğitimi ve spora erişimine yönelik sorunlar...

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği iş birliğiyle düzenlediği "Otizmli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı"nda otizmli öğrencilerin beden eğitimi ve spora erişimine yönelik sorunlar tespit edilirken eğitimde yeni ve sürdürülebilir modeller geliştirilmesi için çözüm yolları sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ve Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği işbirliği ile düzenlediği "Otizmli Öğrenciler için Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı" 24-26 Mayıs arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Otizmli öğrencilerin beden eğitimi ve spora erişimi ile ilgili sorunlara çözüm önerilerinin geliştirildiği çalıştayda, otizmli öğrencilerin spor yoluyla farkındalığının artırılması, motor becerilerinin desteklenmesi, davranışlarının olumlu yönde gelişmesi, okulöncesi dönemdeki çocuklar için fiziksel aktivite programları ve oyun grupları gibi konularda panel ve konferanslar yer aldı.

Açılış konuşmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek ve Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer'in yaptığı çalıştaya ulusal ve uluslararası üniversitelerden akademisyenler, otizmli öğrenciler ve ebeveynleri, sivil toplum örgütleri ile beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Otizmli öğrenciler ve ebeveynleri tecrübelerini aktarırken, eğitim sürecinde yaşadıkları sorunları aktardı.

"Oyun oynamak ciddi bir iştir"

Açıklamada, çalıştaydaki konuşmasına yer verilen Texas Woman's University Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Lisa Silliman-French, fiziksel aktivite ve oyunun otizmli çocukların gelişimi için önemine dikkati çekerek, "Çocuklar için oyun ciddi bir iştir. Çocuklar, oyun oyarken öğrenirler ve biz de eğitmenler olarak onlara tutarlı bir şekilde gelişimlerini sağlayacak imkanları sunarız. Oyun oynamak bilişsel gelişimi sağlayan önemli bir unsurdur, öğrenciler hayatlarını burada edindikleri bilgilerle şekillendirirler." ifadelerini kullandı.

Otizmli çocukların eğitiminde ve doğru davranış modellerini kazanmalarında öğretmenin rolüne vurgu yapan Silliman-French, "Otizmli öğrenciler iletişim anlamında sorunlar yaşayabilirler. Bu nedenle çocukların bulunduğu ortamı olumlu bir şekilde geliştirirken her davranışımızın onlarla bir iletişim şekli olduğunu unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda, fiziksel aktivite ve sporun, istenmeyen davranışları önleme, sosyal etkileşimi artırma ve dikkat konusunda gelişime yönelik olumlu etkileri nedeniyle, otizmli öğrencilerin eğitim modellerinde yer almasının gerekli olduğu vurgulanırken davranış stratejilerinin önemine de değinildi.

Cal Poly Humboldt College of Professional Studies Öğretim Üyesi David Adams, "Kötü çocuk yoktur, istenmeyen davranışları olan çocuk vardır" yorumunu yaptı.

Adams öğrencilerin hangi konuda iletişim kurmaya çalıştıklarının anlaşılması için "iletişim odaklı" olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

"Otizmli öğrenciler akranlarıyla bir arada olmalı"

Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Lermi Bekdemir, otizmli öğrencilerin beden eğitimi derslerinde ayrı bir grupta tutulmamaları gerektiğini belirterek, "Uygun etkinliklerde akranlarıyla bir arada olmaları önem taşıyor. Beden eğitimi öğretmenleri olarak otizmli öğrencilerin akran farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalara yer vererek dokunabildiğimiz kadar fazla kalbe dokunabilir ve gelecek nesilleri inançla, vicdanla, birlikte hareket etmeye yönlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

UW-Madison School of Education Öğretim Üyesi Luis Columna, otizmli öğrencilerin beden eğitimi ve spora katılımının istenmeyen davranışları önleme üzerindeki olumlu etkileri kadar, aile içi bağları güçlendirme konusunda da önemli bir unsur olarak öne çıktığını aktararak, "Aile de fiziksel aktiviteden istifade ediyor. Fiziksel aktivite, aile ve çift arasındaki iletişimi güçlendiriyor, aileyi birbirine yakınlaştırıyor. Fiziksel aktivite aile için de bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, çalıştay sonucunda otizmli öğrencilerin beden eğitimi ve spora tam ve etkin katılımlarının sağlanabilmesi için rehber niteliği taşıyan bir rapor hazırlanacak.

Rapor, üniversitelere, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletilecek.

YORUMLAR
500
4. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi 4. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi Jahrein kimdir? 'Jahrein' Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein nerede yayın açıyor? Jahrein kaç yaşında, yayıncılığa ne zaman başladı? Jahrein kimdir? 'Jahrein' Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein nerede yayın açıyor? Jahrein kaç yaşında, yayıncılığa ne zaman başladı?
Kaynak: AA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Antalya, gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Bilgi Üniversitesi, otizmli öğrencilerin eğitiminde yeni modellere ışık tuttu - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
14:33 Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona attığı pankartla dikkat çekti
14:36 "Pakize Suda öldü" iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor
14:20 Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14:18 Şişli'de 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar çıktı! Müzisyen arkasında intihar notu bırakmış: Artık yaşamamın anlamı yok
14:08 Heyelanla birlikte köyün ortasına düşen taşın Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı
14:00 İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para
13:53 Hakan Ural'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Z kuşağı oy kullanmasın
13:40 Şişli'de eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın İBB çalışanı çıktı, İBB Başkanı İmamoğlu başsağlığı mesajı paylaştı: Çok acılı ve öfkeliyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 15:10:10. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Bilgi Üniversitesi, otizmli öğrencilerin eğitiminde yeni modellere ışık tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement