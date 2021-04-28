İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Sinema, Televizyon ve Ses Kültürlerinde Algoritmalar" konferansı düzenleyecek - Son Dakika

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü tarafından düzenlenecek "Sinema, Televizyon ve Ses Kültürlerinde Algoritmalar: Yeni Bilme ve Hikaye Anlatma Biçimleri" başlıklı uluslararası konferans 29 ve 30 Nisan'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Konferansta 10 farklı ülkeden 30 konuşmacı, her geçen gün daha fazla dijital veriye dayalı hale gelen sinema, televizyon ve ses mecralarının farklı algoritmik süreçlerden nasıl etkilendiğini tartışacak.

Algoritmik mekanizmaların çağdaş görsel ve işitsel kültürün biçimlenmesinde en belirleyici faktörlerden biri olarak ortaya çıkışını odağına alacak konferansta, Bremen Üniversitesi'nden Dr. Christian Katzenbach, Teesside Üniversitesi'den Dr. Diğdem Sezen ve Groningen Üniversitesi'nden Dr. Robert Prey gibi isimler konuşma yapacak.

"Platform kültürleri", "yaratıcı hikaye anlatım süreçleri", "affektif karşılaşmalar" gibi panel başlıkları altında akış platformlarında görselin estetiği ve etiği, sinema ve televizyonda veri tabanlı algoritmik temsiller, akış platformlarının kültürlerarası etkileri, Spotify listelerinde ırk, etnisite, ulus gibi birçok konu tartışılacak.

İngilizce ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek etkinliğin programı, konuşmacılar hakkında detaylı bilgi ve etkinliğe kayıt için "https://bit.ly/3eykRGT" web adresinden ziyaret edilebilir.