İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Türkiye'nin en iyi vakıf üniversitesi" seçildi - Son Dakika

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını derecelendiren, merkezi ABD'de bulunan U.S. News & World Report'un "2022 yılı En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması"nda Türkiye'nin en iyi vakıf üniversitesi olarak yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgi, söz konusu sıralamada, Boğaziçi ve ODTÜ'nün ardından Türkiye'nin en iyi 3'üncü üniversitesi seçildi. Türkiye'den listeye giren vakıf üniversiteleri arasında ise zirvede yer almayı başardı.

"En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması"nda 90'ı aşkın ülkeden 1.750 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Bilgi, Asya'dan sıralamaya katılan üniversiteler arasında 92'nci, dünya genelinde ise ilk 500'e girerek 495'inci sırada yer aldı. Alan sıralamasında fizik disiplininde öne çıkarak bu alanda dünyanın en iyi 362'nci üniversitesi oldu.

U.S. News & World Report'un sıralaması, tüm dünyadan üniversitelerin akademik performansıyla saygınlığını ölçüyor. Sıralamada üniversite bünyesinde yapılan araştırmaların küresel ve bölgesel saygınlığı, atıf yapılma oranı, yayınlar, konferanslar ve uluslararası iş birlikleri gibi 13 kriter dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor. Bilgi, uluslararası iş birliği alanında Türkiye'nin en iyi üniversitesi seçilirken, dünyada 37'nci oldu.

"Kurumsal olarak uluslararası düzeyde akreditasyon alan tek üniversiteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, eğitim ve araştırma kalitesini sürekli artırmaya ve akademik faaliyetleri uluslararası kalite standartlarında sürdürmeye çok önem verdiklerini bildirdi.

Bu çabaların sonucu olarak "En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması"nda Türkiye'nin en iyi vakıf üniversitesi olarak yer aldıklarını belirten Parlakçı, şunları kaydetti:

"Sıralamada dünya genelinde de önemli bir başarı gösterdik. En iyi 500 üniversite arasına girmeyi başardık. Özellikle uluslararası iş birliği alanında Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak derecelendirilerek dünya genelinde en iyi 40 üniversite arasında yer aldık. Bu başarıyı elde etmemizde kuruluşundan bu yana uluslararasılığa büyük önem veren üniversitemizin özellikle son yıllarda attığı adımların etkili olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda dünyanın en saygın akreditasyon kuruluşlarından WASC Senior College and University Commission (WSCUC) tarafından akredite edildik. Ülkemizde kurumsal olarak uluslararası düzeyde akreditasyon alan tek üniversiteyiz."

Parlakçı, Arizona State Üniversitesi (ASU) ile Türkiye ve bölgedeki en kapsamlı uluslararası akademik iş birliğini hayata geçirdiklerini anımsatarak, "ASU ile kurduğumuz bu iş birliğiyle araştırma, inovasyon ve teknolojinin yanı sıra eğitim ve öğrenci deneyimi alanlarında bir atılım yapacağız. Uluslararasılaşma ve akademik kalitemizi artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürerek ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.