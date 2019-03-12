İstanbul Bilgi Üniversitesi 'Yetenek Festivali' Düzenleyecek

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, iş dünyasına yön veren yetenek uzmanlarını, 'BİLGİ Talent Fest' kapsamında öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, iş dünyasına yön veren yetenek uzmanlarını, 'BİLGİ Talent Fest' kapsamında öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 'Gelecek için hazır mısın?' temalı festival, 13-14 Mart tarihleri arasında santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası 75'i aşkın kurumun katılacağı festivalde, etkinlikler herkese açık olacak.



İstanbul Bilgi Üniversitesi, BİLGİ Talent Küresel Yetenek Yönetimi'ne bağlı Yetenek Gelişimi Birimi, gelenekselleşen kariyer günlerine farklı bir soluk getirdi. Katılımcıların, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda geleceği planlamalarına yönelik yol gösterici oturumların yapılacağı etkinlik, santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. 'Gelecek için hazır mısın?' temalı 'BİLGİ Talent Fest', sektörün önde gelen isimleriyle öğrencileri ve mezunları bir araya getirecek.



İKİ GÜN BOYUNCA DOLU BİR PROGRAM



BİLGİ Talent Fest'in ilk gününde B-Wise Kurucu Ortağı Cenk Tezcan 'Gelecekte İş Hayatı', İsveç Başkonsolosluğu İstanbul Ticari Koordinatörü Şevin Yalçın, EduNed Kurucusu Michiel Paus ve IDP Education Türkiye Ülke Müdürü Seval Sir ise 'Uluslararası Yüksek Lisans Fırsatları' üzerine tecrübe ve önerilerini katılımcılarla paylaşacak. Festivalin ikinci gününde Dale Carnegie Akademi Genel Müdürü Dilek Faka 'Meslekler yerini yetkinliklere mi bırakıyor?' başlıklı bir sunum yapacak. Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, dönüşen dünyada başarılı olmak için kritik olan yetkinlikleri aktaracak. Katılımcılar, Vodafone-Discovery Yetenek Yönetimi Kıdemli Müdürü Günışığı Uzunoğlu, Mercedes-Pep Yetenek Yönetimi Uzmanı Cansu Zülfikar, BSH Yetenek Kazanımı ve İşveren Markası Sorumlusu Servet Ünal ve L'Oréal-Wintern Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası Uzmanı Deren Yazçayır'dan genç yetenek yönetimi programlarının seçme, değerlendirme ve gelişim süreçleri ile ilgili kritik bilgiler öğrenme fırsatı yakalayacak.



CV DANIŞMANLIĞI VE MÜLAKAT DENEYİMİ



Ulusal ve uluslararası birçok firmanın katılacağı festival, geleceğin meslekleri, iş yeri kültürü, 21'inci yüzyıl yetkinlikleri, uluslararasılık, girişimcilik ve dönüşüm başlıklı ilham verici konuşmaların ardından atölyelerle son bulacak. Kariyet.net'in eğitmenleri, özgeçmiş hazırlama atölyesinde profesyonel CV hazırlamayı öğretecek; Randstad işe alım danışmanları, öğrencilerle birebir video mülakat simülasyonları gerçekleştirecek ve geribildirim verecek. Microsoft'ta Üniversite İşe Alımlar Sorumlusu Gökçin Merter ise Talent Explore Staj Programı kapsamında 10 öğrenciyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek.



Bu yıl ilk kez 'BİLGİ Talent Fest' başlığıyla düzenlenen kariyer günleri, internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran herkesin katılımına açık olacak. - İstanbul

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