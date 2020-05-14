İstanbul Bilgi Üniversitesinden meslek yüksekokulu adaylarına destek - Son Dakika

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı kapsamında belirlenen ön lisans programlarına yerleşen her öğrenciye, ÖSYM bursunun yanı sıra yüzde 50 burs imkanı tanıyacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, pandemi döneminin sağlığın ve sağlıkçıların değerini hatırlattığı, buna paralel olarak bu dönemde nitelikli insan gücünün ve meslek yüksekokulu öğretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.

Olağanüstü günlerden geçilen bu dönemde meslek yüksekokullarının öneminin gittikçe arttığı vurgulanan açıklamada, değişen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek, mesleki ve teknik donanıma sahip, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin, bu alanda farkındalık yaratmak ve meslek öğrenimini teşvik etmek amacıyla 2020-2021 akademik döneminde belirlenen ön lisans programlarına yerleşen her öğrenciye ÖSYM bursunun yanı sıra yüzde 50 burs imkanı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Güçlü bir meslek, güçlü bir gelecek" mottosuyla yola çıkılan kampanyadan Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri faydalanabileceği kaydedildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin 2 yıllık meslek yüksekokullarında uzman akademisyenler ve sektör profesyonellerinden "yaparak öğrenme" modeline dayalı bir öğretimin verildiği 30'u aşkın program bulunduğu aktarıldı.

Eğitim dikey geçiş ile 4 yıla tamamlanabiliyor

Meslek yüksekokulundaki bir bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerin, yeni teknolojilerle donatılmış 10'un üzerinde laboratuvar ve atölyede yaparak öğrenme imkanına sahip olabildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin alanında öncü pek çok firma ile iş birlikleri sayesinde, genç yetenekler, öğrendiklerini gerçek hayatta pratiğe dökerek mesleki deneyim kazanıyor ve sektörle ortak projelerde yer alabiliyor. Bilgi Meslek Yüksekokulu öğrencisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yer alan belirlenmiş programlarla çift ana dal yapabiliyor. Ayrıca mezun olduğunda, dikey geçiş sınavı ile Bilgi'de ilgili fakültelerin 4 yıllık programlarında eğitimine devam edebiliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, şu bilgileri aktardı:

"Yaşadığımız bu öngörülemeyen dönemde değişen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek, mesleki ve teknik donanıma sahip, nitelikli insan gücüne ihtiyaç artıyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda güçlü ve yenilikçi bir mesleki öğretim her zamankinden fazla önem kazanıyor. Bu alanda farkındalık yaratmak ve mesleki öğrenimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz burs imkanlarıyla aday öğrencilerimizin yanındayız."