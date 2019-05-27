Son Dakika Haberleri: İstanbul Bilim Olimpiyatları'nın Birincisi Muhammedali Ahmadov Oldu

İstanbul Bilim Olimpiyatları'nın Birincisi Muhammedali Ahmadov Oldu

1 saat önce

Pakkan Okulları 4. sınıf öğrencisi Muhammedali Ahmadov, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları 2019'da büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Bilim Olimpiyatları'nın Birincisi Muhammedali Ahmadov Oldu, System.String[]

Pakkan Okulları öğrencisi Muhammedali Ahmadov İstanbul Bilim Olimpiyatları 2019'da birinci oldu. Toplam 9 bin 352 öğrencini katıldığı olimpiyatlarda önemli bir başarıya imza atan Ahmadov, dördüncü sınıf matematik kategorisinde 94 tam puan aldı.

Muhammedali Ahmadov, toplam 9 bin 352 öğrencini katıldığı İstanbul Bilim Olimpiyatları'nda 4. sınıf matematik kategorisinde 94 puan alarak İstanbul il birincisi oldu.

"Rakamsal sonuç için değil, yaratıcılık için teşvik ediyoruz"

Pakkan Okulları Kurucusu Eğitimci Yasemin Pakkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İstanbul Bilim Olimpiyatları ilköğretim, ortaöğretim kademelerinde ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin temel bilimlere olan ilgisinin arttırılması hedefiyle düzenleniyor. Öğrencimiz Muhammedali Ahmadov'un göstermiş olduğu bu başarından dolayı çok mutluyuz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca İstanbul Bilim Olimpiyatları'na değil, uluslararası olarak düzenlenen benzer olimpiyatlar hazırlamak en büyük arzumuz. Bu sayede hem ülke çapında hem uluslararası anlamda öğrencilerimize teşvik ederek onları başarıya hazırlıyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize rakamsal bir sonuç için değil öğrenmek için, yaratıcılık için, çalışmanın önemini kavratmaya özen gösteriyoruz. Katıldıkları etkinlikler ve yarışmalarda elde ettikleri başarılar motivasyonumuzu daha da arttırıyor. Her çocuğumuzun özel olduğuna inancıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:20 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Güncel
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