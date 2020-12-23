İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda ikinci oldu - Son Dakika

İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda ikinci oldu

23.12.2020 14:07
İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda ikinci oldu, System.String[]

İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, 5. Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda 2'nci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, 5. Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda 2'nci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5. Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıl çevrim içi gerçekleştirildi.

Matematik, fizik, kimya ve enformatik (bilgisayar) alanlarında yapılan olimpiyat sınavları, ısınma turunun ardından birinci ve ikinci aşama şeklinde uygulandı. Kimya sınavının deney kısmı Koç Üniversitesinde gerçekleştirilirken, fizik sınavı bilgisayar ortamında yapıldı.

Takım liderliğini Murat Yoğurtçu'nun üstlendiği İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, yarışmaya katılan 28 ülkenin 31 şehri arasından 2'nci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, olimpiyatlarının önemine işaret ederek, İstanbul'daki bilim olimpiyatları çalışmalarının her geçen gün çok daha nitelikli hale geldiğini belirtti.

Bu alandaki uluslararası yarışmaların salgından nedeniyle artık çevrim içi olarak düzenlendiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz öğrencilerimizi matematik, fizik, kimya, bilgisayar başta olmak üzere temel bilimler alanına yönelten en önemli unsurlardan biri takım halindeki yarışmalardır. Öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek, onların bu alandaki yeteneklerini değerlendirmek ve geliştirmek gerekiyor. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi son yıllarda giderek öne çıkan bilim olimpiyatları çalışmaları bakımından çok önemli."

Şehir takımının olimpiyatta iyi bir sonuç elde ettiğini belirten Yazıcı, "Sonucun şehrimizdeki bilim olimpiyatları faaliyetlerinin daha çok desteklenmesi ve diğer süreçlerin geliştirilmesi açısından hayli önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Başarılarının ve temel bilimlere ilgilerinin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, takıma verdiği destekten dolayı, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ile takım lideri Murat Yoğurtçu'ya, takımı olimpiyatlara hazırlayan öğretmenlere ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımını oluşturan öğrenciler ve alanları şöyle:

"Ahmet Ala-İstanbul Erkek Lisesi/Bilgisayar, Alper Tezcan-Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi/Fizik, Ayşe İrem Durmuş-Kabataş Erkek Lisesi/Kimya, Berkan Tarak-Galatasaray Lisesi/Kimya, Eser İlke Genç-Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi/Fizik, Barış Koyuncu-Enka İstanbul Koleji/Matematik, Ömer Faruk Erzurumluoğlu-Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi/Matematik, Cengiz Eray Aslan-Cağaloğlu Anadolu Lisesi/Bilgisayar."

Moskova Metropol Şehirler Olimpiyatı

Bilim olimpiyatları, öğrencileri bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek, onların bu alanda yeteneklerini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Bilim olimpiyatlarındaki sınavlar çeşitli oturumlardan oluşuyor. Kuramsal ve deneysel boyutu ile lise öğretim programlarını aşacak nitelikte olan bu sınavların içeriği, lise öğrencilerinin üniversite öğrenimine hazırlanmasını gerektirecek tarzda hazırlanıyor.

Değerlendirme aşamasında öğrencilerin sınavdan aldığı toplam puan esas alınıyor ve yapılan sıralamaya göre madalya veriliyor. Spor olimpiyatlarının aksine bu yarışmalarda öğrencinin girdiği yüzdelik dilime bakılarak birden fazla altın, gümüş ve bronz madalya veriliyor.

Aynı formatı takip eden Moskova Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda ise her şehrin takımı; fizik, kimya, bilgisayar ve matematik dallarında, her bir dalda 2 üye olmak üzere toplam 8 kişiden oluşuyor. Katılımcıların sınav sonuçlarına göre hem bireysel hem de şehir sıralaması yapılarak ödüller dağıtılıyor.

Gümüş Madalya, Bilgisayar, Olimpiyat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Bilim Olimpiyatları Şehir Takımı, Uluslararası Metropol Şehirler Olimpiyatı'nda ikinci oldu - Son Dakika


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