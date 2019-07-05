Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - BİNA SİGARA İZMARİTİNDEN YANIYORDU
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - BİNA SİGARA İZMARİTİNDEN YANIYORDU

1 saat önce

SULTANGAZİ'de bir binanın avlu olarak kullanılan arka boşluğuna atılan sigara izmariti, burada serili halıların üzerine düştü.

İSTANBUL - BİNA SİGARA İZMARİTİNDEN YANIYORDU, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir binanın avlu olarak kullanılan arka boşluğuna atılan sigara izmariti, burada serili halıların üzerine düştü. Sigara izmariti yüzünden çıkan yangını bina sahibi söndürdü.  
Yangın,50. Yıl Mahallesi 2184 sokakta 6 katlı binada meydana geldi. Binanın arka boşluğunda bulunan halılar bir anda alev almaya başladı. Alevleri gören bina sahibi Bekir Gölgeci'nin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, Bekir ölgeci, yangını söndürmek için kiracılarının evde olmaması üzerine dairenin kapısını zorlayarak, arkadaki avluya girdi.  Yangını kendi imkanlarıyla söndüren Gölgeci, yangının atılan zigara izmaritinden çıktığını söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.  
Bina sahibi Bekir Gölgeci, "Ben evdeydim. Daha sonra kokuyu duydum, Aşağıya baktığımda ateş gördüm. Aşağı indim. Giriş katta yaşayan kiracılarımız evde değildi. Kapı açık değildi. Kapıyı zorla açtım. İşte ateşi söndürdük. İtfaiye daha sonra geldi müdahale etti. Halıların üzerine sigara izmariti atıldığından dolayı yangın çıktı. Erken müdahale etmeseydik belki büyüyebilirdi" dedi.

Görüntü Dökümü:
------
-Yangından görüntü
-Söndürme çalışmaları
-Gölgeci ile röp.
-Detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:41 Kaynak: DHA
istanbul, itfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:48:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - BİNA SİGARA İZMARİTİNDEN YANIYORDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]