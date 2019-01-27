Son Dakika Haberleri: İstanbul- Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi

İstanbul- Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye'de bir çorbacıya gitti.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ümraniye'de bir çorbacıya gitti. Yıldırım, burada vatandaşlarla çorba içip sohbet etti. Çorbacıda çalışanlar ve müşterilerle fotoğraf da çektiren Yıldırım'a yoğun ilgi vardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:44 Kaynak: DHA

Ümraniye, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ravza Kavakçı'dan Toplantıya Damga Vuran Sözler: Fenerbahçe Madem Yenilecek, Ümraniye Yensin Kasımpaşa, Lider Başakşehir'e Konuk Olacak

Konunun Uzmanı Uyardı: Çok Para Harcıyorsanız Psikolojik Rahatsızlığınız Olabilir Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:13:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Binali Yıldırım'a Çorbacıda Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]