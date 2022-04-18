İSTANBUL ? BİNALİ YILDIRIM BU COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ - Son Dakika
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İSTANBUL ? BİNALİ YILDIRIM BU COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ

18.04.2022 11:39

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'nın iftarına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'nın iftarına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmak, bu coğrafyada birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlerimizi sağlam bir şekilde sürdürmek bugün düne göre daha önemli hale gelmiştir dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve çok sayıda Erzincanlı katıldı. Vakfın Fatih'teki binasında yapılan iftarda konuşan Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan saldırılarla ilgili konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış için harcadığı çabaya değindi.

Türkiye'nin çevresindeki çatışmalardan bahsederek başlayan Yıldırım, Şöyle bir Türkiye'yi düşünelim. Bir bakıyorsunuz Balkanlar'da bir ateş, yetmedi Ortadoğu'da, Kafkaslar'da şimdi de kuzeyimizde bir ateş. Yani bir ateş çemberinin içinde bulunuyoruz. İbni Haldun diyor ki; coğrafya kaderdir. Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmak, bu coğrafyada birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlerimizi sağlam bir şekilde sürdürmek bugün düne göre daha önemli hale gelmiştir. Hayati hale gelmiştir. Kuzeyimizdeki savaşın, kuzeyimizdeki sorunun ne zaman biteceğini ön göremiyoruz. Bazıları yadırgıyor. Cumhurbaşkanı niye bu kadar çabalıyor, savaş biz de mi diyor. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlamaması için çok büyük gayret gösterdi. Ben yakın şahidiyim. Ama başaramadık. Ondan sonra 40'tan fazla devlet başkanı ile hükümet başkanıyla ya telefonda ya birebir görüşmeler yaptı. ve onun sonucunda bugün dünyada en samimi, hesapsız, kitapsız davranan ülkenin Türkiye olduğunu bütün dünya gördü. Onun için heyetler buraya geliyor, burada görüşüyorlar. Cumhurbaşkanıyla ülkenin başkanıyla da görüşebiliyor. Biz barıştan yanayız. Biz diyoruz ki En kötü barış bile savaştan iyidir dedi.

İSTANBUL ? BİNALİ YILDIRIM BU COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ
İSTANBUL ? BİNALİ YILDIRIM BU COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ
İSTANBUL ? BİNALİ YILDIRIM BU COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ
İSTANBUL ? BİNALİ YILDIRIM BU COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ

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Binali Yıldırım, Erzincan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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