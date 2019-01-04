Son Dakika Haberleri: İstanbul-Binali Yıldırım: Bu Rezilliğe Bir Son Vereceğiz 3

İstanbul-Binali Yıldırım: Bu Rezilliğe Bir Son Vereceğiz 3

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım,"Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz.

İstanbul-Binali Yıldırım: Bu Rezilliğe Bir Son Vereceğiz 3, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım,

"Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi de gündeme gelecek"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA -

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı kıldı. Yıldırım'a MHP milletvekili Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye başkan adayları eşlik etti.

"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİL "

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım Büyükada'daki fayton tartışmasıyla ilgili olarak, "Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil" dedi. Yıldırım, "Hayvanlarda canlıdır. Bütün canlıları yaşatmak onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir. Hele hele yönetici sorumluluğunu taşıyorsanız bu daha önemli hale geliyor. Hayvanlara işkence edilerek onların kapasiteleri zorlanarak bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın faytonlarda kullanılan atlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Büyükada ve diğer adalar son yıllarda çok ziyaretçi aldı. Buna rağmen at sayısı azaldı. Buradaki sorun neyse oradaki faytoncularla esnafla görüşülerek konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi de gündeme gelecek" dedi.

"İSTANBUL PROJELERİYLE İLGİLİ 7 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BASINLA BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Binali Yıldırım seçim çalışmaları ile ilgili olarak," İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız. Önemli olan bu süreçte bizim prensibimiz çok fazla konuşmak değil çok daha fazla dinlemek olacak" dedi.

İMAMOĞLU'NA BAŞARILAR DİLEDİ

Binalı Yıldırım Deniz Baykal'a gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili olarak, "Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Doğrudur. Zihinsel fonksiyonları çok yerinde. Her şeyi çok iyi hatırlıyor. Çok moralli buldum. Eski günleri konuştuk. Yaşadığımız konuları. İzmir'le ilgili birlikte yaptığımız işlerden bahsettik. Çok güzel karşıladı. Kendisine acil şifalar diliyorum" diye konuştu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na da başarılar dileyen Yıldırım, "Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı teröre bölücülüğe karşı bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır. Şimdi yerel seçimlerde de İstanbul'da ve diğer illerimizde halkımıza hizmet için bu yola çıkmış bulunuyoruz" dedi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım daha sonra camiden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:59 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:14:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul-Binali Yıldırım: Bu Rezilliğe Bir Son Vereceğiz 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]