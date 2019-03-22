Son Dakika Haberleri: İstanbul- Binali Yıldırım, Cuma Namazını Kartal'da Kıldı

İstanbul- Binali Yıldırım, Cuma Namazını Kartal'da Kıldı

1 saat önce

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki Hicret Camii'nde kıldı.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki Hicret Camii'nde kıldı. Yıldırım Cuma namazını çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim çalışmaları ile ilgili soruya Yıldırım, Güzel gidiyor. Tempo da iyi. İlgi de iyi. Artık gün sayıyoruz. 1 hafta sonra İstanbullular, Türkiye'de bütün belediyeler karar verecek. Belediye başkanlarını meclis üyelerini seçecekler. Seçimlerin hem İstanbulumuza hem tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.

SÖYLENTİLERE KULAK ASMAYIN

Bir basın mensubunun Dün akşam bir nevruz programı vardı. İmamoğlu katıldı. Siz biraz geç geldiniz. İmamoğlu ayrıldıktan sonra geldiniz. Değişik söylentiler var. Özellikle ayrılmasını beklediğiniz yönünde. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz Sorusuna, Yıldırım, 'Söylentilere kulak asmayın. Biz programımızı yapıyoruz. Biz programımızı yapıyoruz. Kendisi de programını yapıyor. Malum kampanya çok yoğun. Bir de onunla randevulaşacağız diye programımızda yoktu şeklinde cevap verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

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