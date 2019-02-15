İstanbul- Binali Yıldırım Cuma Namazını Kasımpaşa'da Kıldı
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı'nı Büyük Kasımpaşa Camisi'nde kıldı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Cuma Namazı'nı Büyük Kasımpaşa Camisi
'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım basın mensuplarına açıklama yapmadan camiden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:59 Kaynak: DHA
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