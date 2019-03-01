İstanbul- Binali Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

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İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı

TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten Başkan Adaylarına "Sizin Burada Ne İşiniz Var?" Çıkışı