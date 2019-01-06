Son Dakika Haberleri: İstanbul- Binali Yıldırım Maltepe'de Cenaze Törenine Katıldı

İstanbul- Binali Yıldırım Maltepe'de Cenaze Törenine Katıldı

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın İstanbul Maltepe Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze törenine katıldı.

İstanbul- Binali Yıldırım Maltepe'de Cenaze Törenine Katıldı, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın İstanbul Maltepe Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze törenine katıldı.Yıldırım Fahrettin Özpak'ın yakınlarına baş sağlığı diledi, cenaze namazı sonrası tabuta omuz verdi. Yıldırım'a cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Yıldırım bazı vatandaşlarla sarılırken, bazılarıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım camiden ayrılırken dışarıda bekleyen vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:48 Kaynak: DHA

Maltepe, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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