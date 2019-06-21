Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BİZİ İLGİLENDİRMEZ
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İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BİZİ İLGİLENDİRMEZ

1 saat önce

BİNALİ YILDIRIM PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BİZİ İLGİLENDİRMEZ (2 aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BİZİ İLGİLENDİRMEZ (2 aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BİZİ İLGİLENDİRMEZ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Halkların Demokratik Partisi, PKK, İstanbul, Güncel
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