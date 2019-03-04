Son Dakika Haberleri: İstanbul Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarını Büyükçekmece'de Sürdürdü

İstanbul Binali Yıldırım Seçim Çalışmalarını Büyükçekmece'de Sürdürdü

1 saat önce

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, bugün Büyükçekmece'de yaptığı seçim çalışmalarının son durağı Tepecik Meydanı oldu.

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, bugün Büyükçekmece'de yaptığı seçim çalışmalarının son durağı Tepecik Meydanı oldu. Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile birlikte burada toplananlara bir konuşma yaptı. Yıldırım, 'Büyükçekmece de iki tane dere var. Buraları ihya edeceğiz, buraları yeşillendireceğiz. Buralara da yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Yeşille maviyi buluşturacağız. Büyükçekmece çok daha güzel olacak. Buralar daha güzel olacak. İnşallah 3 bin 750 araç kapasiteli çeşitli yerlere otopark yapacağız. Mimarsinan bile güzelliğine hayran olduğu köprü, bu köprüyü bu perişan halinden kurtaracağız. Hem köprüyü yeni baştan elden geçireceğiz, hem de etrafındaki sahili düzenleyerek burayı Büyükçekmece'nin en gözde mekanı haline getireceğiz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:02 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, İstanbul, Büyükçekmece, Güncel
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