İstanbul Binali Yıldırım Tavşantepe'den Metro Tuzla'ya Gelecek
49 dakika önce
İstanbul BİNALİ YILDIRIM TAVŞANTEPE'DEN METRO TUZLA'YA GELECEK (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
BİNALİ YILDIRIM TAVŞANTEPE'DEN METRO TUZLA'YA GELECEK (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:58 Kaynak: DHA
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