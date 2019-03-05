Son Dakika Haberleri: İstanbul Binali Yıldırım Tavşantepe'den Metro Tuzla'ya Gelecek

İstanbul Binali Yıldırım Tavşantepe'den Metro Tuzla'ya Gelecek

49 dakika önce

İstanbul BİNALİ YILDIRIM TAVŞANTEPE'DEN METRO TUZLA'YA GELECEK (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul BİNALİ YILDIRIM TAVŞANTEPE'DEN METRO TUZLA'YA GELECEK (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

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