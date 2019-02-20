İstanbul- Binali Yıldırım Yeşil Alanımız, Depremde Toplanma Alanlarımız Bile Yetersiz
38 dakika önce
İstanbul- BİNALİ YILDIRIM YEŞİL ALANIMIZ, DEPREMDE TOPLANMA ALANLARIMIZ BİLE YETERSİZ (3 detay görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul- BİNALİ YILDIRIM YEŞİL ALANIMIZ, DEPREMDE TOPLANMA ALANLARIMIZ BİLE YETERSİZ (3 detay görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:20 Kaynak: DHA
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