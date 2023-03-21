Tehditler savurdukları taksici, öyle bir şey yaptı ki! Linç edildiler

Dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi'nde taksiye binen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi.

"TÜM GÜN BİZE ÇALIŞACAKSIN"

Uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen şüpheliler, taksinin şoförüne, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" dedi. Taksi şoförü ise gasbedileceğini düşünerek telsizle arkadaşlarına mesaj gönderdi.

TAKSİ DURAĞINDA MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Duraktaki arkadaşları ile telefonla irtibat kuran taksi şoförü, daha sonra şüphelileri duraktaki arkadaşları ile görüştürdü. Bu görüşmeler sürerken taksici şüphelileri de durağa kadar getirdi. Taksi durağa gelir gelmez çevresini saran taksiciler, şüphelileri araçtan indirerek tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ONLAR DÜŞÜRMEDEN BİZ ONLARI TUZAĞA ÇEKTİK"

Aynı durakta çalışan taksi şoförü Ali Yıldız, "Bugün taksimize binen 3 kişi, araçta gelirken farklı konuları açarak arkadaşımızı tehdit ediyorlar. Şoför arkadaşımız, yolcuya çaktırmadan başka bir arkadaşımıza haber verince; biz kendi aramızdaki sistemden irtibat sağlayarak, kendi aramızda plan yaparak onları tuzağa düşürdük. Burada kendileri ile konuşmaya çalıştık. Kabul ettiler ama şaka yaptıklarını söylediler. Bu şekilde şaka olmayacağını düşündük ve kişiler kendinde değildi, arkadaşımıza zarar verebilirlerdi. Bizim başımıza sıklıkla bu şekilde olaylar geliyor. Gasp girişimlerinde şoför arkadaşlarımız ciddi şekilde yaralanabiliyor. Bu nedenle onlar tuzağa düşürmeden, biz onları tuzağa çektik. Onları etkisiz hale getirerek polislere teslim ettik" dedi.