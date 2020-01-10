"İstanbul Birnokta"dan Süleyman Çelik için özel program

Bu yıl başında okuyucuyla buluşan son sayısını şair ve yazar Süleyman Çelik'e ayıran Üsküdar merkezli aylık edebiyat dergisi "İstanbul Birnokta", derginin kurucularından olan Çelik için özel bir gece düzenleyecek.

Genel yayın yönetmenliğini iki yıldır Resul Tamgüç'ün sürdürdüğü dergi, "20. Yılında Birnokta ve Bir Şairin Seyir Defteri" adlı vefa gecesini Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

"Bir Şairin Seyir Defteri" adıyla düzenlenecek panelde şair Arif Dülger, Hüseyin Akın ve Sıddık Ertaş, Süleyman Çelik'in edebi yönünü ele alırken, Çelik'in son şiir kitabı "Aşkla Git" için ressam Bünyamin K. tarafından çizilen resimler de program kapsamında sergilenecek.

Süleyman Çelik Özel Sayısı'nın ortaya çıkış sürecini AA muhabirine anlatan İstanbul Birnokta Genel Yayın Danışmanı Mürsel Sönmez, derginin 20 yıldır yayın hayatına devam ettiğine dikkati çekti.

Sönmez, edebiyatın her sanatçının doğasından kaynaklanan, kendisine mahsus duyuşun ve düşünüşün tecellisi olduğunu söyledi.

Yaşanılan yüzyılın başında edebiyat alanında da insanı markalaştırma çabasının hakim olduğunu aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"İnsanları markalaştırarak belli mesajlar kitlelere ulaştırılmaya çalışılıyor. Belli bir düşünceyi ve siyaseti yaygınlaştırabilmek için meşhur edilmiş insanlar üzerinden yürünüyor. Bu da bireylerin özgürlüğü ve özgünlüğünü yok edici bir tektipleşmeye doğru gidiyor. Edebiyatın seri üretimi olmaz, tek tipleştirilmesi olmaz. Bu bağlamda insanın kendisinin marka olamayacağını ürünün bir marka olacağını savunuyoruz. İnsanı ürünleştiren, markalaştıran zihniyet bize ters. Ancak tabii ki eserle eserin sahibi arasında kurulacak ilişkiye de soğuk bakmıyoruz."

Sönmez, son sayıda da insanı markalaştırmayı değil, insanların yaptığı işleri ilgililere duyurmayı amaçladıklarını belirterek, "Nitelikli ve artık rüştünü ispat etmiş yazar ve şairlerimizin adlarının bir nevi altlarını çiziyoruz bu sayılarla. 'Bakın bu insanlar bizim dergimizin de itibar ettiği isimlerdir, bu ülkede böyle insanlar vardır. İyi işler yapan bu insanların yazdıklarına, çizdiklerine yönelmeniz sizin için güzel olacaktır.' Yalın ve doğal mesajı bu." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Cahit Koytak, Nurettin Durman gibi şairlere de özel sayılar yapıldığını hatırlatan Mürsel Sönmez, "Hem nitelikli kişilere hem de toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla dönem dönem özel sayılar yaptık. Süleyman Çelik, Aylık Dergi'den beri şiir yazan birisi. Derginin bir okuru olarak Çelik'i oradan biliyorum. Sonrasında Kardelen dergisiyle yollarımız kesişti. Akabinde Düş Çınarı ve Birnokta birlikte kotardığımız işler oldu. Temelde insanı savunmak, insanı insana yaklaştırmak ve insan gerçekliğinin bir panoramasını ortaya koymak gibi niyetlerle edebiyat yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Süleyman Çelik Özel Sayısı'nda Hasan Aycın, Mürsel Sönmez, Nurettin Durman, Şefik Memiş, Mustafa Özçelik, Hicabi Kırlangıç, Seyfettin Ünlü, Arif Dülger, Seyfettin Ünlü, Suavi Kemal Yazgıç ve Asım Gültekin gibi yazar ve şairlerin Çelik'le alakalı yazıları, değerlendirmeleri ve eleştirileri bulunuyor.

Kapağı Hasan Aycın'ın çizimiyle hazırlanan 216'ncı sayıda ayrıca, Resul Tamgüç'ün Çelik'le yaptığı söyleşiye ve şairin birçok eski fotoğrafına yer veriliyor.