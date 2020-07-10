Corona virüs sonrası 'yeni normal' dönemde dünya adım adım bisikletli yaşama geçiyor.
Corona virüs sonrası 'yeni normal' dönemde dünya adım adım bisikletli yaşama geçiyor. Özellikle Avrupa'da yeni yaya ve bisiklet yolları yapılırken hükümetler bu konuda geniş finansal kaynaklar ayıracağını duyurdu. Peki Türkiye'de durum nedir?
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10.07.2020 10:02:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul "bisiklet şehri" olur mu? - Son Dakika