İstanbul "bisiklet şehri" olur mu? - Son Dakika

Corona virüs sonrası 'yeni normal' dönemde dünya adım adım bisikletli yaşama geçiyor. Özellikle Avrupa'da yeni yaya ve bisiklet yolları yapılırken hükümetler bu konuda geniş finansal kaynaklar ayıracağını duyurdu. Peki Türkiye'de durum nedir?