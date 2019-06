"İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset mühendislerinin parlattığı adayın Anıtkabir'den Ordu Havalimanı'nda yaşanan skandala kadar her yerde maskesi düşmüştür.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset mühendislerinin parlattığı adayın Anıtkabir'den Ordu Havalimanı'nda yaşanan skandala kadar her yerde maskesi düşmüştür. İnşallah 23 Haziran günü, milletimiz en doğru kararı verecek, Anadolu irfanı, bir kez daha yalan ve iftira siyasetine galebe çalacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"ndaki konuşmasında, 31 Mart gecesi sandıkta yaşanan usulsüzlükler, hukuksuzluklar, milli iradeye yönelik kumpasların kararlılıklarını daha da perçinlediğini söyledi.

Sadece geçersiz oyların sayılmasıyla 2 aday arasındaki farkın, 29 binden 13 binlere düştüğünü ifaden eden Erdoğan,"16 bine yakın oy gasbedilmekten kurtarılmıştır. Şimdi diyor rakip aday 'Hırsız kim?'. Söyleyeyim. Bakın bu ifadelerin iki türü var. Bir 'Oyların çalınması, hırsızlar' var. İki 'Usulsüzlükler' var. Usulsüzlük hukuki ifadedir ama çalınması olayı o siyasi ifadedir. Biz şimdi burada 29 binden oylar 13 bine iniyorsa, bunu siyasetçi olarak bir şeyle ifade edeceğiz. Biz diyoruz ki, buradan buraya bu oy indiğine göre demek ki 16 bin oy çalınmıştır. Bunu görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine güvendiklerini, inandıklarını söyleyenlerin daha sonra "YSK'da çete var" dediğini kaydeden Erdoğan, "Önce öyle demedin. Onların işine gelmeyen neticeyi YSK açıklayınca bu defa YSK'nın çetelerden oluştuğunu ifade ettiler. Çünkü bunlar için menfaat her şeyin üzerindedir ama hak inşallah tecelli etti, tecelli edecek. Ama bu sayenizde olacak. Eğer biz şurada 4 gün gayet başarılı bir şekilde çalışırsak, İstanbulumuz layık olduğu idareye kavuşur." diye konuştu.

Erdoğan, 24 yıl önce İstanbul'da meşhur İkarus marka otobüslere binildiğini, bu otobüslerin içine kokudan girilmediğini belirterek, belediye başkanı olduğunda ise İstanbul'da Mercedes marka otobüsleri aldığını, çünkü İstanbullu hemşehrilerine bunun yakışacağını söyledi.

Haliç'in kokudan geçilmediğini, şu anda temizlendiğini ve burada balık tutulduğunu aktaran Erdoğan, "Şu anda toplantı yaptığımız yer, burası neydi? Meşhur Sütlüce. Mezbahaneydi burası. Hemen arka tarafımızda sakatatçılar var. Buradan geçilemiyordu. Ben buraların çocuğuyum, burada doğdum, büyüdüm. Belediye başkanlığım döneminde temelini attık ve burayı bir kongre merkezi haline getirdim. Şimdi şu güzelliğe bak. O günden bu güne burada uluslararası, ulusal kongreler yapılıyor. Bunları böyle kazandık." ifadelerini kullandı.

Haliç'te temizliği daim kılmak için Boğaz'dan Haliç'e su pompaladıklarını aktaran Erdoğan, İstanbul'da su sıkıntısını çözmek için Istranca Dağları'ndan su getirdiklerini, bu sayede 2040'a kadar su sorunu olmayacağını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde Melen'den Ömerli'ye de su getirdiklerini belirterek, "Artık sıkıntı yok. Dedik ki 'İşi garantiye alalım.' Bir de Boğazın altından tüpler yaptık. 'Eğer Avrupa Yakası'nda sıkıntı olursa Asya'dan, Asya'da sıkıntı olursa Avrupa'dan su pompalamak suretiyle her iki tarafta da susuzluğu giderelim' dedik." diye konuştu.

"Bunlara İstanbul teslim edilmez"

Ümraniye'de yaşanan çöp patlamasında 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, çöp dağlarını kaldırdıklarını, o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ümraniye Belediyesinin CHP'li olduğunu, bunun hesabını CHP Belediyesi'nin verdiğini, ondan sonra bir daha Ümraniye'de de, İstanbul'da da seçim kazanamadığını aktardı.

Erdoğan, "Ama şimdi bundan sonra da kazanmaması lazım. Çünkü bunlara İstanbul teslim edilmez. Bakın çok önemli." dedi.

Şimdi Üsküdar'dan Çekmeköy'e metro yapıldığını kaydeden Erdoğan, "Bindik mi metroya. Üsküdar'dan Çekmeköy'e. Üstelik vatmanı da yok. Kumandayla gidiyor. En modern, en ileri teknoloji. Oradan da şimdi dönüyor Ataşehir tarafına. Bununla da kalmadı Kadıköy'den Kartal, Pendik oraya kadar aynı şekilde metroyu yaptık. 'Buralarda CHP var' demedik. Niye? 'İstanbul'un güzelliğine bu yakışır' dedik. 'Biz İstanbul aşığıyız' dedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Sögütlüçeşme'den Beylikdüzü'ne de metrobüs getirdiklerini belirterek, "İstanbul'da kavşaklar, alt, üst geçitler bizden önce yoktu. Biz geldik İstanbul'u bu alt geçitlerle, üst geçitlerle donattık. Bu gün Sancaktepe'deydim hamdolsun, o alt geçitlerden geçerken 'Allah'ıma hamdolsun dedim. Bunlar hep bizim eserler.'" şeklinde konuştu.

İstanbul'a Marmaray'ı yaptıklarını, açılışının yapıldığı 29 Ekim 2013'ten bu güne de Marmaray'dan 350 milyon yolcunun geçtiğini belirten Erdoğan, buraya otomobillerin denizin altından geçmesi için bir de Avrasya Tüneli'ni yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerini yapanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Şimdi buraya bir de üçüncü köprü gerekir' dedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Daha çok ağır vasıtaları oraya aktardık. Bunlar yapılanlar, ben yapılacakları konuşmuyorum, yapılanları konuşuyorum. Şimdi inşallah Boğaz'a bir de 3 katlı bir hat daha yapacağız." dedi.

"Rakibinin acaba ne tecrübesi, ne deneyimi var? "

Erdoğan, Almanların Berlin'e 17 yıldır bir havalimanı yapamadığını vurgulayarak, "5 yılda biz bu havalimanını yaptık. Aradaki fark bu, fark bu. İnşallah şimdi de millet bahçeleri ile coşuyoruz. Eski Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi yapıyoruz. Yanındaki binaları, fuar merkezi haline getiriyoruz. Öbür tarafa da ufak bir havalimanı bırakıyoruz ve bunun dışında da inşallah ilçe belediye başkanlarımız ilçelerinde yoğun bir şekilde millet bahçeleriyle millet kıraathaneleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Tabii stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, bunları hep yapan biziz. Biz yaparız, onlar konuşur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart akşamından bu yana meydana gelen hadiselerin ise Binali Yıldırım ile CHP'li aday arasındaki kalibre, kalite ve karakter farkını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Binali Yıldırım'ın İDO'da Genel Müdür olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Sonra milletvekilim ve Ulaştırma Bakanım oldu. Ardından Başbakan oldu, ardından Meclis Başkanı oldu. Ulusal, uluslararası bir deneyime, bir tecrübeye sahip. Rakibinin acaba ne tecrübesi, ne deneyimi var? Yani burada bu işi iyi düşünmemiz lazım ve İstanbul'a yakışan bir belediye başkanı olarak da biz, kalibresi, kalifikasyonu yüksek olan bir adayı özellikle seçtik ve gösterdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kimin meselesinin İstanbul'a hizmet olduğunun, kimin de yangından mal kaçırırcasına hareket ettiğinin alenen görüldüğüne işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyaset mühendislerinin parlattığı adayın Anıtkabir'den Ordu Havalimanı'nda yaşanan skandala kadar her yerde maskesi düşmüştür. İnşallah 23 Haziran günü, milletimiz en doğru kararı verecek, Anadolu irfanı, bir kez daha yalan ve iftira siyasetine galebe çalacaktır. 25 yıldır emin ellerde yönetilen İstanbul, birikimiyle, samimiyetiyle vizyonuyla devlet tecrübesiyle kendisine yakışır bir başkanın idaresinde inşallah Binali Bey kardeşimin yönetiminde 2023'e yürüyecektir. Demokrasi mücadelesinin yereldeki serdarları olan siz kardeşlerimin bu noktada en doğru tercihi yapacağına inanıyorum. Binali Bey kardeşinin sizlerin nezdinde tüm İstanbul'a emanet ediyorum."

"Mısır'ın son seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, "Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim mazlum ve mağdurların umudu olan Türkiye'nin sendelemesine fırsat vermesin. Rabbim, 23 Haziran seçimlerini demokrasimiz için hayırlara vesile kılsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona girdiğinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganı atıldı.

Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Hasan Türksel'in de bir konuşma yaptığı etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik sonunda katılımcı kanaat önderleri ve mahalle temsilcileriyle gruplar halinde fotoğraf çektirdi.

