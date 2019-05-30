İstanbul Blockchain Okulu açılıyor

İstanbul Blockchain Okulu Proje Koordinatörü İsmail Metin, Blockchain teknolojisinin kullanımdaki paralar başta olmak üzere birçok alanı dönüştüreceğini belirterek, "10 yıl sonra madeni paranın bir zamanlar ödeme aracı olarak kullanıldığını çocuklara anlatmak durumunda kalabiliriz." dedi.

İstanbul Blockchain Okulu Proje Koordinatörü İsmail Metin, Blockchain teknolojisinin kullanımdaki paralar başta olmak üzere birçok alanı dönüştüreceğini belirterek, "10 yıl sonra madeni paranın bir zamanlar ödeme aracı olarak kullanıldığını çocuklara anlatmak durumunda kalabiliriz." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, Habitat Derneği'nin İstanbul Blockchain Okulu Projesi'nin lansmanı İnogar'da gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan, İstanbul Kalkınma Ajansı Temsilcisi Yasemin Özlem Mailoğlu, Bahc¸es¸ehir U¨niversitesi Blockchain Aras¸tırma ve Uygulama Merkezi Direkto¨ru¨ Dr. Bora Erdamar, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve İstanbul Blockchain Okulu Proje Koordinatörü İsmail Metin katıldı.

"Blockchain alanındaki eğitim ve insan kaynağı açığını kapatmayı hedefliyoruz"

İstanbul Blockchain Okulu Proje Koordinatörü İsmail Metin, lansmanda yaptığı konuşmada, ülke olarak teknoloji alanında oyun kurucu olmak amacıyla Blockchain okulu projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Katma değeri yüksek Blockchain pazarının büyümesine katkı sağlamayı, Blockchain konusunda farkındalığı artırarak uzman yazılımlar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Metin, şunları kaydetti:

"Blockchain proje, prototip ve iş modellerini başta finans olmak üzere İstanbul'daki çeşitli sektörlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Hedef grubumuzda İstanbul'da yaşayan yazılımcılar, girişimciler, konuyla ilgili lise ve üniversite öğrencileri ve İstanbul'da bilişim ve finans sektörü içerisindeki genç teknik personeller var. Bu hedef grubunu blockchain projemize dahil etmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde blockchain alanındaki eğitim ve insan kaynağı açığını kapatmayı hedefliyoruz."

"10 yıl sonra madeni parayı çocuklara açıklamak durumunda kalabiliriz"

Metin, teknolojik gelişmelerin finans alanındaki alışkanlıklarını dönüştürdüğünü ve ödeme biçimlerini değiştirdiğini belirterek, tarihten günümüze değerli madenlerin, deniz kabuklarının, madeni paraların, banknotların ve banka kartlarının ödeme aracı olarak kullanıldığını kaydetti.

Kripto paraların günümüzde yoğun bir şekilde ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandığını anlatan Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 yıl sonra madeni paranın bir zamanlar ödeme aracı olarak kullanıldığını çocuklara anlatmak durumunda kalabiliriz. İnternetin ortaya çıkışı teknoloji devrimi olarak adlandırılıyor. Blockchain teknolojisi de internetin ortaya çıkışından sonra teknolojide ikinci devrim olarak değerlendiriliyor. Blockchain yapısı itibarıyla tamamen açık, özgür ve erişilebilir bir ekosistem sunuyor. Blockchain, finans dünyasını olduğu kadar devlet-vatandaş ilişkisi, lojistik, sağlık, emlak, eğitim gibi birçok alanı etkileme kapasitesi olan bir teknoloji."

"Blockchain teknolojisi, bilişimin seyrini değiştiren bir yapıya sahip"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan da Blockchain teknolojisinin karşılıklı şifreleme özelliğiyle bilişim alanındaki her şeyi güvenli hale getirdiğini ve bilişimin seyrini değiştiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin küresel dijital dönüşüm sürecinde etkin rol alabilmesi için Blockchain ve ilgili teknolojilerde ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücünü yetiştirmesi gerektiğine dikkati çeken Arıkan, "Bu proje ile Türkiye'de Blockchain teknolojileri alanında farkındalık yaratmak, Türkçe bilgi kaynağı ve eğitim modülleri geliştirmek, gençlerin yetkinliğini artırmak ve ortaya çıkabilecek yenilikçi fikirleri desteklemek amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Türkiye'de kavramların içeriğinin boşalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, girişimcilik ve teknoloji konusunda tüm paydaşların daha dikkatli demeç vermesi tavsiyesinde bulundu.

Lansman programı, Blockchain teknolojisiyle ilgili düzenlenen panelin ardından sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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