İstanbul Blockchain Okulu açılıyor
5 dakika önce
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamındaki Habitat Derneği'nin İstanbul Blockchain Okulu Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamındaki Habitat Derneği'nin İstanbul Blockchain Okulu Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:58
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