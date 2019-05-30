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İstanbul Blockchain Okulu açılıyor

5 dakika önce

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamındaki Habitat Derneği'nin İstanbul Blockchain Okulu Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi.

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamındaki Habitat Derneği'nin İstanbul Blockchain Okulu Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:58 
Ekonomi
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