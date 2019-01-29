İstanbul - BM Raportörü Callamard Adliyeden Ayrıldı
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BAŞSAVCI FİDAN'LA YAKLAŞIK 4 SAAT GÖRÜŞTÜHaber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul DHAGazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki...
BAŞSAVCI FİDAN'LA YAKLAŞIK 4 SAAT GÖRÜŞTÜ
Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul
DHA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye
'ye gelen Birleşmiş Milletler
(BM
) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, saat 14.20 sıralarında Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na geldi. Callamard ve Başsavcı İrfan Fidan ile makam odasına görüştü. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Agnes Callamard, beraberindeki heyet ile adliyeden ayrıldı. Başsavcı Fidan, Agnes Callamard ve beraberindekileri protokol kapısına kadar yolculadı.
Görüntü Dökümü
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-Agnes Callamard ve heyet adliyeden ayrılırken
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:48 Kaynak: DHA
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