Son Dakika Haberleri: İstanbul Boazı'nın üstünü saran karabulutlar drone ile fotoğraflandı
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İstanbul Boazı'nın üstünü saran karabulutlar drone ile fotoğraflandı

1 saat önce

İSTANBUL Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı.

İstanbul Boazı'nın üstünü saran karabulutlar drone ile fotoğraflandı, System.String[]
İSTANBUL Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı. Aralıklarla yağmur etkili oluyor. Boğaz'ın üstündeki bulutlar drone ile görüntülendi


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
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