İstanbul Boazı'nın üstünü saran karabulutlar drone ile fotoğraflandı
1 saat önce
İSTANBUL Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
İSTANBUL Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı. Aralıklarla yağmur etkili oluyor. Boğaz'ın üstündeki bulutlar drone ile görüntülendi
- İstanbul
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