Son Dakika Haberleri: İstanbul - Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor (2)

İstanbul - Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

İstanbul - Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor (2), System.String[]
Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli  petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. Platform saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti.

'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişinden görüntü

-FSM'nin altından geçişi

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:25 Kaynak: DHA

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