İstanbul Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor 5
1 saat önce
İstanbul- BOĞAZ'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR 5 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- BOĞAZ'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR 5 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:30 Kaynak: DHA
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