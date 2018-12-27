Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor 5

İstanbul Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor 5

1 saat önce

İstanbul- BOĞAZ'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR 5 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- BOĞAZ'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR 5 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, İstanbul Havalimanı'ndan 8'i Yurt Dışı 3'ü Yurt İçi Olmak Üzere Toplamda 11 Yeni Sefer Başlatıyor İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:56:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğaz'dan Petrol Platformu Geçiyor 5
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]