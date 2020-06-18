İSTANBUL BOĞAZ'INDAN GEÇEN İKİNCİ ABD SAVAŞ GEMİSİ DE KARADENİZ'DE - Son Dakika

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ

Karadeniz'e dün açılan ABD savaş gemisinin ardından bugün ikinci ABD savaş gemisi de Karadeniz'e açıldı.

Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken, arka bölümünde çok sayıda askeri aracın olduğu gözlendi.

ABD Donanmasına bağlı DDG 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı savaş gemisi, dün Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açıldı. Bugün saat 16.00 sıralarında yine bir ABD savaş gemisi olan LSD 51 borda numaralı USS 'Oak Hill Marmara Denizi 'nden İstanbul Boğazı 'na giriş yaptı. ABD gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu ve bazı askerlerin maske taktığı, bazılarınsa takmadığı görüldü.

Geminin ön ve arka bölümlerinde ağır silahlı askerler nöbet tutarken, arka kısımda ayrıca çok sayıda askeri aracın olduğu görüldü. Gemi boğaz geçişini 1,5 saatte tamamladı.