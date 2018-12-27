İstanbul Boğaz'ndan Dev Petrol Platformun Geçişi Havadan Görüntülendi
1 saat önce
- İstanbul Boğaz'ndan dev petrol platformun geçişi havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platform havadan görüntülendi.
- İstanbul
Boğaz'ndan dev petrol platformun geçişi havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Boğazı
'ndan geçen Panama Bayraklı
GSP Saturn isimli dev petrol platform havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı'ndan Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçiyor. 5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik ediyor.Öte yandan platformun geçişi havadan görüntülendi. Görüntülerde romörkörlerin eşlik ettiği platformun yavaş bir şekilde boğazdan geçtiği görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:18 Kaynak: İHA
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