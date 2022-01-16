İSTANBUL DHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapan BRAVE KNIGHT isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-8, 10 römorkörümüz, KEGM-6 botumuz ve kılavuz kaptanımız ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Boğaz Trafiği çift yönlü askıya alındı." denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL BOĞAZ TRAFİĞİ GEMİ ARIZASI NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI - Son Dakika