İSTANBUL-BOĞAZDAKİ EĞLENCE TEKNELERİNDE DENETİM;GİZLENEN NARGİLELER EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BOĞAZDAKİ EĞLENCE TEKNELERİNDE DENETİM;GİZLENEN NARGİLELER EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

25.09.2022 01:46

İSTANBUL Boğazı'nda eğlence teknelerine yönelik asayiş ve ses denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL Boğazı'nda eğlence teknelerine yönelik asayiş ve ses denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ekipleri gören işletme görevlileri nargileleri kaçırırken, gizlenen nargileler ekipler tarafından bulundu. Kurallara uymayarak nargile ve sigara içilmesine izin veren işletmelere ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazdaki gezi teknelerine yönelik "Genel asayiş ve ses denetimi" gerçekleştirdi. Ekipler, Boğaz hattında bulunan eğlence teknelerine, tekne ile yanaşarak tek tek evraklarını kontrol etti. Yüksek ses kontrolü yapan ekipler, tekne içerisinde sigara ve nargile içilmemesi yönünde işletme sahiplerini uyararak, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguladı.

EKİPLERİ GÖRDÜLER, NARGİLELERİ KAÇIRDILAR

Denetimler sırasında ekipleri gören işletme görevlileri, nargileleri kaçırdılar. Görevlilerin nargileleri kaçırma anları görüntülere yansırken, bu durumu gören ekipler ise teknelerin farklı noktalarında arama yaptı. Ekipler, gizlenen nargileleri bularak ceza uyguladı. Denetimler sürerken, bazı müşterilerin sigara ve nargile içmeye devam etmesi dikkat çekti.

NARGİLE VE SİGARAYA İZİN VEREN TESİSLERE CEZA

Yapılan denetimlerde, kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade eden 2 yüzer tesis işletmesine, kapalı alanlarda bulundurulması ve sunulması yasak olan nargile içilmesine müsaade eden 1 yüzer tesis işletmesine idari para cezası uygulanırken, sigara içen 3 yabancı uyruklu kişiye de idari para cezası kesildi. Ayrıca 2 yüzer tesis işletmesine de 3 sigortasız yabancı işçi çalıştırmaktan idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında 60 kişiye Genel Bilgi Taraması(GBT) yapılırken, bu kişilerle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL ? SARIYER'DE KUMAR OYNATILAN LÜKS SİTEDEKİ DAİREYE BASKIN İSTANBUL ? SARIYER'DE KUMAR OYNATILAN LÜKS SİTEDEKİ DAİREYE BASKIN Ümraniye'de motosiklet sürücüsünü bıçaklayan şahıs tutuklandı Ümraniye'de motosiklet sürücüsünü bıçaklayan şahıs tutuklandı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BOĞAZDAKİ EĞLENCE TEKNELERİNDE DENETİM;GİZLENEN NARGİLELER EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:25 Mahsa Amini'nin ölümünün ardından karışan İran'da ölü sayısı 41'e yükseldi
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rum lideri incitmiş! Türkiye'ye küstah bir suçlamada bulundu
23:39 Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi
23:16 Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı
22:46 Sağlık Bakanı Koca hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen kadına tepki gösterdi
22:48 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik dikkat çeken ifadeler: Thank you deyip geçiştirmemeleri lazım
22:38 Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Akar'a İYİ Parti lideri Akşener'den sert ifadeler: O şerefsize gerekeni yapamadım
21:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz
21:25 Adana'da çıkan silahlı çatışma evinin önünde tekerlekli sandalyede oturan yaşlı kadını canından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 02:13:25. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BOĞAZDAKİ EĞLENCE TEKNELERİNDE DENETİM;GİZLENEN NARGİLELER EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement