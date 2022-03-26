İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor - Son Dakika
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İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor

26.03.2022 14:01

İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisimle ilgili çalışmalar sürerken, denizde mayın benzeri cisim bulunması ihtimaline karşı arama çalışmaları yürütülüyor.

İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisimle ilgili çalışmalar sürerken, denizde mayın benzeri cisim bulunması ihtimaline karşı arama çalışmaları yürütülüyor.

Boğaz'daki ticari bir gemide bulunanların denizde mayın benzeri bir cisim görerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından emniyete alınan cismin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Boğaz'ın başka noktalarında mayın benzeri cisim olma ihtimaline karşı ekipler arama çalışması yapıyor. Çalışmalara Anadolu Feneri açıklarında havadan helikopterle de destek veriliyor.

Bir vatandaş tarafından görüntülendi

Öte yandan deniz üzerindeki mayın benzeri cisim, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Söz konusu görüntüde cismi çeken vatandaşın, "Türkiye deniz sahasında mayın görüldü. Şu anda demir alıp kalkıyoruz. Sahil Güvenlik botu da geldi." dediği duyuluyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor
İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor
İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor

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İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek... MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek...

İstanbul Boğazı, Türkiye, Mayın, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor - Son Dakika


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