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İstanbul Boğazı çamura bulandı - Son Dakika

İstanbul Boğazı çamura bulandı

16.06.2021 16:27

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü.

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul Boğazı çamura bulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı çamura bulandı - Son Dakika


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